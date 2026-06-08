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18:06, 8 июня 2026Россия

В Госдуме вспомнили о Гитлере из-за учений НАТО у российских границ

Депутат Соболев вспомнил о Гитлере из-за проведения учений НАТО у российских границ
Майя Назарова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Виктор Соболев вспомнил об Адольфе Гитлере из-за проведения учений Ramstein Flag 2026 НАТО у российских границ. Парламентарий в беседе с Life.ru допустил, что западные страны таким образом готовятся к военному противостоянию с Россией.

Как утверждает Соболев, НАТО, Евросоюз и США придерживаются «мирной» риторики, но их действия свидетельствуют об обратном. Похожим образом поступал и Гитлер, убежден российский депутат.

«И Гитлер говорил о мире всегда до того, как начал говорить о мировом господстве и о том, что немцы — это сверхраса, которая должна быть господами над остальными людьми. До этого он тоже о мире всегда заявлял и подписал договор о ненападении с Советским Союзом», — напомнил парламентарий.

Соболев указал, что Запад желает нанести России стратегическое поражение. Он подчеркнул, что представители НАТО способны без проблем захватить нашу северо-западную территорию, особенно Калининградскую область.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва принимает необходимые шаги для обеспечения национальной безопасности на фоне приближения военной инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Учения ВВС Ramstein Flag 2026 (RAFL26) пройдут с 8 по 19 июня, в том числе на территории граничащих с Россией Финляндии и Норвегии. Учения состоятся в третий раз, в этом году в них примут участие представители 19 стран. Основные этапы мероприятий развернут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.

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