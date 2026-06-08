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13:47, 8 июня 2026Мир

В Кремле высказались о приближении НАТО к границам России

Песков: РФ принимает необходимые меры на фоне приближения НАТО к границам
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Москва принимает необходимые шаги для обеспечения национальной безопасности на фоне приближения военной инфраструктуры НАТО к границам России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно, этот процесс является предметом самого пристального отслеживания со стороны нашего оборонного ведомства. И Россия принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне тех процессов», — сказал представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, процесс приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам продолжается уже несколько десятилетий.

Ранее стало известно, что НАТО начнет учения ВВС Ramstein Flag 2026 (RAFL26), которые пройдут с 8 по 19 июня, в том числе на территории граничащих с Россией Финляндии и Норвегии. Учения состоятся в третий раз, в этом году в них примут участие представители 19 стран. Основные этапы мероприятий пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.

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