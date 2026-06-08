Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:44, 8 июня 2026Наука и техника

В России предложили создать малую систему ПВО

Шурыгин: Пора создать малую систему ПВО, соединенную с основной
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Борьба с украинскими беспилотниками при помощи основной системы противовоздушной обороны (ПВО) — это «экономическое харакири». С предложением создать малую систему ПВО в беседе с «Царьградом» выступил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Специалист заявил, что стране уже давно была нужна «стратегическая реформа» противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что в России следует восстановить войска ПВО в качестве отдельного вида Вооруженных сил (ВС) наравне с беспилотными войсками.

«При этом надо понимать, что у нас должна появиться наконец-то новая система ПВО, так называемая малая или местная противовоздушная оборона. Эта система должна быть соединена с основной, большой. Сегодня всем очевидно, что большая противовоздушная оборона в одиночку не справляется, и ракетами с дронами воевать бесполезно, потому что это называется из пушки по воробьям», — объяснил Шурыгин.

По его словам, каждый такой беспилотник стоимостью в несколько тысяч долларов сбивается ракетой, которая стоит почти под миллион. «И получается, что ты просто делаешь себе экономическое харакири», — заметил эксперт.

Он напомнил, что несколько лет назад также призывал создать беспилотную систему ПВО и сетку аэростатов. По его мнению, это позволило бы увеличить эффективность работы радиоэлектронной разведки.

Ранее Шурыгин признал, что российские войска отстают от ВСУ на фронте в связи. По его словам, качество используемых бойцами китайских раций Baofeng оставляет желать лучшего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по Украине. Под контроль взят один из последних очагов сопротивления ВСУ на юге ДНР

    Выступление 51-летнего солиста «Дискотеки Аварии» топлес в Иркутске вызвало споры в сети

    В России разработали дробовое устройство для борьбы с дронами

    Турист поссорился с родителями на отдыхе в Японии, отправился в одиночный поход и не выжил

    Два ушедших из России производителя одновременно объявили срочный отзыв машин

    Леонид Каневский стал мемом у иностранцев

    Врач предупредил о появляющихся за несколько дней до инсульта и инфаркта симптомах

    Продажи чипов по всему миру взлетели почти вдвое

    Катя Лель высказалась о политических амбициях

    Раскрыт неожиданный фактор повышения риска кариеса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok