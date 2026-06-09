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14:13, 9 июня 2026Силовые структуры

BMW в Балашихе подорвали по радиоканалу

«Царьград»: BMW в Балашихе подорвали по радиоканалу, мощность бомбы 300-400 граммов
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Автомобиль BMW Х3 в подмосковной Балашихе подорвали по радиоканалу, сообщил источник «Царьграда».

Кроме того, по его данным, мощность бомбы составляла 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. По предварительным данным, взрывное устройство заложили под водительское сиденье.

Предполагается, что исполнители взрыва в микрорайоне Авиаторов, по всей видимости, наблюдали за жертвой дистанционно. Их сейчас разыскивают.

Личность жертвы пока не раскрывается. Как отметил собеседник издания, в районе, где произошло ЧП, живет много военнослужащих.

Взрыв произошел примерно в 05:30 около жилого дома на улице Колдунова, когда автомобиль находился в движении. Водитель получил множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. В результате взрыва также повреждены припаркованные автомобили.

Водителю было 62 года.

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