«Царьград»: BMW в Балашихе подорвали по радиоканалу, мощность бомбы 300-400 граммов

Автомобиль BMW Х3 в подмосковной Балашихе подорвали по радиоканалу, сообщил источник «Царьграда».

Кроме того, по его данным, мощность бомбы составляла 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. По предварительным данным, взрывное устройство заложили под водительское сиденье.

Предполагается, что исполнители взрыва в микрорайоне Авиаторов, по всей видимости, наблюдали за жертвой дистанционно. Их сейчас разыскивают.

Личность жертвы пока не раскрывается. Как отметил собеседник издания, в районе, где произошло ЧП, живет много военнослужащих.

Взрыв произошел примерно в 05:30 около жилого дома на улице Колдунова, когда автомобиль находился в движении. Водитель получил множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. В результате взрыва также повреждены припаркованные автомобили.

Водителю было 62 года.