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10:06, 9 июня 2026Россия

Взрыв прогремел в подмосковной Балашихе. Подорван автомобиль с водителем внутри. Что известно?

В подмосковной Балашихе подорвали автомобиль BMW X3, водитель не выжил
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль BMW X3 с водителем внутри. Инцидент произошел в одном из дворов в микрорайоне Авиаторов.

По версии следствия, взрыв произошел в районе 5:30 около жилого дома на улице Колдуново, когда автомобиль находился в движении. Водитель получил множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. В результате взрыва также повреждены припаркованные автомобили.

Кадр: Telegram-канал «Балашиха Life»

Машину подорвали с помощью взрывного устройства. На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Возбуждено уголовное дело.

«В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — сообщили в Следственном комитете Подмосковья.

Автомобиль Следственного комитета России (СКР)

Автомобиль Следственного комитета России (СКР). Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Мострансавто сообщили, что в Авиаторы из-за горящего автомобиля перекрыли движение.

В сети также появились кадры взрыва автомобиля. Взрывное устройство находилось в задней части автомобиля. На помощь водителю бросились очевидцы, которые оперативно вытащили его из салона.

По данным Telegram-канала Shot, погибшему 62 года, автомобиль он приобрел больше года назад. «По одной версий, СВУ могли привести в действие дистанционно через несколько минут после того, как иномарка начала движение», — сказано в сообщении.

В Москве подорвали автомобиль ГАИ

В феврале в Москве около Савеловского вокзала произошел взрыв. В результате произошедшего погиб один сотрудник Госавтоинспекции (ГАИ), еще двое пострадали.

Сообщалось, что к трем сотрудникам полиции подошел мужчина и устроил самоподрыв. Это привело к гибели одного из сотрудников ГАИ и ранению еще двоих. Мужчина, устроивший взрыв, также не выжил.

По предварительной информации, у подрывника было гражданство России, он действовал по указке спецслужб Украины.

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