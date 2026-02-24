Раскрыты последние подробности подрыва машины ГАИ в Москве. Что известно о смертнике и в чем заключается особенность атаки

СК: Причиной взрыва у машины ДПС в Москве стал самоподрыв преступника

Минувшей ночью в Москве около Савеловского вокзала произошел взрыв. В результате произошедшего погиб один сотрудник Госавтоинспекции (ГАИ), еще двое пострадали. Подробности инцидента раскрыли в Следственном комитете (СК) России.

По данным ведомства, в ночь на вторник, 24 февраля, к трем сотрудникам полиции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала, подошел мужчина и устроил самоподрыв. Это привело к гибели одного из сотрудников ГАИ и ранению еще двоих. Мужчина, устроивший взрыв, также не выжил.

По предварительной информации, у подрывника было гражданство России, он действовал по указке спецслужб Украины. Как пишет Shot, мощность самодельного взрывного устройства, которым подорвали автомобиль, составляла около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и части 1 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ. К расследованию подключились криминалисты центрального аппарата СК. Также на место нападения на полицейских прибыл министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

У погибшего старлея остались жена и двое детей

В результате взрыва погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Он работал старшим инспектором отдельного батальона дорожно-патрульной службы (ДПС) ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу Главного управления МВД России по столице.

Старшему лейтенанту полиции Денису Братущенко было 34 года, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У Дениса остались жена и двое несовершеннолетних детей Ирина Волк официальный представитель МВД России

Сотрудники ДПС, пострадавшие при взрыве в Москве, по имеющейся информации, находятся в тяжелом состоянии в больнице. У них множественные осколочные ранения ног, рук и тела. В момент взрыва они находились в машине.

В МВД заверили, что семье погибшего Братущенко, а также раненым сотрудникам будет оказана вся необходимая помощь.

В Госдуме отреагировали на подрыв автомобиля ГАИ в Москве

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на подрыв автомобиля ГАИ в Москве.

Прежде всего выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибшего сотрудника Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Депутат выразил уверенность, что следственные органы выяснят все причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России нашли закономерность в совершающихся на территории страны терактах

Российский военный корреспондент Александр Коц отметил, что фокус атак при совершении терактов на территории России смещается. Так, под ударом все чаще оказываются сотрудники полиции.

Это попытка ударить по вертикали власти и безопасности, показать «уязвимость» государства Александр Коц военный корреспондент

Кроме того, по словам военкора, удары по сотрудникам правоохранительных органов рассматриваются противником, в том числе, как попытка ослабить российские силовые структуры и отвлечь ресурсы с фронта на внутреннюю безопасность. При этом, отметил Коц, именно рядовые инспекторы, выходящие на смену, оказываются первыми в зоне риска.