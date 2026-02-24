СК назвал причину взрыва около машины ГАИ в Москве

СК: Причиной взрыва около машины ГАИ в Москве стал самоподрыв

Причиной взрыва около машины ГАИ в Москве стал самоподрыв. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Установлено, что ночью 24 февраля к трем сотрудникам полиции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала, подошел мужчина и совершил самоподрыв. В результате один из полицейских получил ранения, несовместимые с жизнью. Двое других потерпевших находятся в больнице.

Устанавливается личность подрывника, а также возможные лица, причастные к преступлению. Назначены экспертизы, в том числе генетическая. К расследованию подключились криминалисты центрального аппарата СК.

По данным РИА Новости, на месте продолжают дежурить две полицейские машины, оцепление вокруг места взрыва сняли, также эвакуирована патрульная машина, поврежденная в результате взрыва.

Взрыв у Савеловского вокзала прогремел около полуночи. Смертник бросил в сторону полицейского автомобиля самодельное взрывное устройство. Жертвой стал старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Возбуждено уголовное дело.

