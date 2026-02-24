Реклама

Россия
01:52, 24 февраля 2026

МВД сообщило о гибели исполнителя взрыва в Москве

МВД: Взорвавший автомобиль в Москве скончался на месте
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Преступник, устроивший ночью взрыв автомобиля сотрудников ДПС в российской столице, скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

Уточняется, что исполнитель взрыва у Савеловского вокзала погиб на месте происшествия. По обновившейся информации, в результате его действий один правоохранитель скончался, а два инспектора получили ранения. Их госпитализировали.

Подробности выясняются.

Ранее стало известно, что около полуночи у Савеловского вокзала прогремел взрыв. Как рассказали очевидцы, незадолго до ЧП они видели подозрительного мужчину.

По факту случившегося стражи порядка возбудили уголовное дело. На месте инцидента сейчас работают силовики, следователи и криминалисты.

