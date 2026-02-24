Реклама

01:52, 24 февраля 2026Силовые структуры

По факту взрыва в Москве возбудили уголовное дело

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

После взрыва в районе Савеловского вокзала в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России, передает РИА Новости.

Дело возбуждено по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и части 1 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты, совместно с оперативными службами они проводят осмотр и изучают записи видеонаблюдения.

О взрыве стало известно в ночь на 24 февраля. Сообщалось, что неизвестный метнул взрывное устройство в полицейскую машину, а затем скрылся. По данным Baza, в результате ЧП погибли два сотрудника полиции.

