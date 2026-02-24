Реклама

Названо имя погибшего при взрыве в Москве сотрудника полиции

Ирина Волк: В Москве погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве при исполнении служебных обязанностей погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Он работал старшим инспектором отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по столице. 34-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы в результате нападения смертника, бросившего самодельное взрывное устройство в полицейскую машину в районе Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля.

Братущенко пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. Волк заверила, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

