В Москве смертник бросил бомбу в машину с полицейскими. Погиб один сотрудник ГАИ

СК: Смертник скончался на месте взрыва в Москве

В районе Савеловского вокзала на северо-востоке Москвы произошел мощный взрыв. Смертник бросил в сторону полицейского автомобиля самодельное взрывное устройство (СВУ).

Жертвой нападения стал один сотрудник ГАИ. По предварительной информации, преступник также скончался на месте происшествия.

Еще двое полицейских доставлены в одну из городских больниц, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. У одного из них ушиб головного мозга, а у второго ожог лица и контузия.

В сети появились кадры с места взрыва. На снимке видно, что брошенное преступником СВУ было большой мощности — у автомобиля отсутствуют передняя и задняя левые двери, выбиты стекла, а крыша выгнулась от взрывной волны.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям

Главным следственным управлением СК России по столице возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), и частью 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»).

Фото: Baza

Пока неизвестно, были ли у преступника сообщники. В частности, прошла информация, будто одетый в черное мужчина с короткой стрижкой снимал атаку на видео, после чего скрылся.

По заявлению пресс-службы московского ГУ МВД, полицейские продолжают работу совместно с коллегами из силовых ведомств.

У погибшего старшего лейтенанта полиции остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Ранее ФСБ раскрыла готовившийся против полицейских теракт

В январе в ходе боя со спецназом ФСБ были ликвидированы мигранты из Средней Азии, готовившие массовый расстрел сотрудников полиции в Уфе. Террористы приобрели автоматы и компоненты для взрывного устройства и занялись его сборкой. Предварительно они провели разведку места будущей атаки. Когда спецназ приступил к штурму жилища, в котором скрывались подозреваемые, они открыли огонь и в ходе короткого боя были ликвидированы. Помимо бомбы, внутри нашли вещи с террористической символикой.

Мигранты являлись членами международной террористической организации, которая запрещена в РФ. Они оказались в поле зрения силовиков, когда собирали данные об отделе полиции в Уфе. Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Покушение на теракт») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.