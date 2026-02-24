Раскрыты приметы подозреваемого во взрыве машины ДПС в Москве

Shot: Полиция ищет коротко стриженного мужчину в черном после взрыва машины ДПС

Правоохранители в Москве разыскивают коротко стриженного мужчину после взрыва машины ДПС в районе Савеловского вокзала. Детали внешности подозреваемого сообщил Shot в Telegram.

Отмечается, что мужчина был одет во все черное. Он подошел к служебному автомобилю и бросил в его сторону неизвестное взрывное устройство.

По последним данным МВД РФ, в результате действий преступника один полицейский не выжил, еще два госавтоинспектора получили ранения, они госпитализированы.

Ранее стало известно, что бросивший в машину ДПС взрывное устройство все свои действия снимал на видео, после взрыва он сбежал. Взрыв прозвучал около полуночи.