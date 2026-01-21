Раскрыты подробности ликвидации готовивших нападение на российских полицейских террористов

Готовивших атаку на полицейских мигрантов ликвидировали в ходе боя со спецназом

Мигранты из Средней Азии, готовившие массовый расстрел сотрудников полиции в Уфе, были ликвидированы в ходе боя со спецназом ФСБ. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, террористы приобрели автоматы и компоненты для взрывного устройства и занялись его сборкой. Предварительно они провели разведку места будущей атаки. Когда спецназ приступил к штурму жилища, в котором скрывались подозреваемые, они открыли огонь и в ходе короткого боя были ликвидированы. Помимо бомбы, внутри нашли вещи с террористической символикой.

Мигранты являлись членами международной террористической организации, которая запрещена в РФ. Они оказались в поле зрения силовиков, когда собирали данные об отделе полиции в Уфе.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Покушение на теракт») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.