ФСБ предотвратила теракт в российском отделе полиции

ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Уфе, его готовили мигранты
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники силовых структур предотвратили теракт в Уфе (Башкирия), который готовили мигранты из Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Двое злоумышленников планировали напасть на местный отдел полиции. Один из них оказал вооруженное сопротивление при задержании и был нейтрализован. Второго удалось задержать.

По данным ведомства, мигранты являлись членами международной террористической организации, которая запрещена в РФ. Они оказались в поле зрения силовиков, когда собирали данные об отделе полиции в Уфе.

