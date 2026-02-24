У погибшего при взрыве в Москве полицейского остались двое детей

«112»: У погибшего при взрыве в Москве старшего лейтенанта остались двое детей

Появилась информация о личности погибшего и пострадавших полицейских при взрыве возле Савеловского вокзала. Подробности сообщил Telegram-канал «112».

По данным медиа, у погибшего старшего лейтенанта остались двое несовершеннолетних детей.

Двое пострадавших инспекторов попали в больницу с различными травмами. Один из них получил ушиб головного мозга, второй — ожог лица и контузию. Врачи уже оказывают пациентам необходимую помощь.

Ранее в Следственном комитете (СК) России сообщили, что исполнитель взрыва в российской столице скончался на месте.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое будет расследоваться по статьям о незаконном обороте взрывных устройств и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.