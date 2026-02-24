Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:30, 24 февраля 2026Россия

У погибшего при взрыве в Москве полицейского остались двое детей

«112»: У погибшего при взрыве в Москве старшего лейтенанта остались двое детей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Появилась информация о личности погибшего и пострадавших полицейских при взрыве возле Савеловского вокзала. Подробности сообщил Telegram-канал «112».

По данным медиа, у погибшего старшего лейтенанта остались двое несовершеннолетних детей.

Двое пострадавших инспекторов попали в больницу с различными травмами. Один из них получил ушиб головного мозга, второй — ожог лица и контузию. Врачи уже оказывают пациентам необходимую помощь.

Ранее в Следственном комитете (СК) России сообщили, что исполнитель взрыва в российской столице скончался на месте.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое будет расследоваться по статьям о незаконном обороте взрывных устройств и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве смертник бросил бомбу в машину с полицейскими. Погиб один сотрудник ГАИ

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    В Финляндии обратили внимание на жесты Стубба во время слов о проигрыше России

    В США оценили усилия Запада по уничтожению России

    У погибшего при взрыве в Москве полицейского остались двое детей

    В США Т-95 сочли «лучшим российским танком, которого никогда не было»

    Проститутка оказалась серийной убийцей

    СК сообщил о гибели исполнителя взрыва в Москве

    40-летняя певица Лили Аллен в блузе с глубоким декольте пришла на вечеринку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok