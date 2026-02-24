В Госдуме отреагировали на взрыв около автомобиля ГАИ у Савеловского вокзала в Москве

Швыткин выразил соболезнования родным погибшего во время взрыва полицейского

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин выразил соболезнования родным и близким погибшего во время взрыва около автомобиля ГАИ полицейского. Об этом депутат сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Прежде всего выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибшего сотрудника Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

«Подменять следственные органы, конечно, никоим образом нельзя. Ими будут обрабатываться различные версии. Следственные органы, я уверен, выяснят все обстоятельства произошедшего и причины», — отреагировал Швыткин.

Депутат отметил, что сегодня правоохранительные органы делают все возможное для обеспечения охраны общественного порядка. Он рассказал, что с этой целью, например, вскрываются различные тайники.

В ночь на 24 февраля в районе Савеловского вокзала на северо-востоке Москвы произошел мощный взрыв. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что к сотрудникам Госавтоинспекции, находящимся в служебном автомобиле, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неустановленного устройства. В Следственном комитете России заявили, что причиной взрыва около машины ГАИ в Москве стал самоподрыв.

В результате один из полицейских получил ранения, несовместимые с жизнью. Двое других пострадавших находятся в больнице.