Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:25, 24 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыто состояние потерпевших при взрыве в Москве

Сотрудники ДПС, пострадавшие при взрыве в Москве, находятся в тяжелом состоянии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Двое сотрудников ДПС, пострадавших при взрыве в Москве, находятся в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у полицейских множественные осколочные раны ног, рук и тела. Они сидели в машине, когда произошел взрыв.

Взрыв в районе Савеловского вокзала в Москве раздался около полуночи. Смертник бросил в сторону полицейского автомобиля самодельное взрывное устройство (СВУ). Жертвой стал старший лейтенант полиции Денис Братущенко — он получил ранения, несовместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могут и без виз». Медведев ответил на угрозы Каи Каллас запретить российским бойцам посещать Европу

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Ставки по вкладам в России опустились до минимума

    Евросоюз рекордно закупился продуктом из России

    Захарова раскрыла одну из причин начала СВО

    Россиянин оказался в федеральном розыске после ранения на СВО

    Раскрыто состояние потерпевших при взрыве в Москве

    Стало известно о переговорах США с Россией и Китаем

    Названы два выступающих против помощи Зеленскому советника Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok