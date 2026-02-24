Установлена личность подорвавшего полицейских в Москве смертника

Самоподрыв на Савеловском вокзале совершил россиянин по указке спецслужб Украины

Следственные органы установили личность смертника, устроившего взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

У подрывника гражданство России, он действовал по указке спецслужб Украины.

По данным Следственного комитета (СК) России, ночью 24 февраля к трем сотрудникам полиции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала, подошел мужчина и совершил самоподрыв. В результате один из полицейских получил ранения, несовместимые с жизнью. Двое других потерпевших находятся в больнице.

Следствие выясняет возможных соучастников преступления, проводится допрос свидетелей, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Назначены экспертизы, в том числе генетическая. К расследованию подключились криминалисты центрального аппарата СК.

На месте взрыва продолжают дежурить две полицейские машины, оцепление на вокзальной площади сняли, также эвакуирована поврежденная патрульная машина.

Взрыв у Савеловского вокзала прогремел около полуночи. Смертник бросил в сторону полицейского автомобиля самодельное взрывное устройство. Жертвой стал старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Возбуждено уголовное дело.

