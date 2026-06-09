Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:07, 9 июня 2026Ценности

Бывшая невеста Лепса рассказала о знакомстве с новым возлюбленным

Бывшая невеста Лепса Аврора Киба познакомилась с бизнесменом Гаджиевым в Бразилии
Мария Винар

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба раскрыла подробности знакомства с новым возлюбленным, племянником президента Азербайджана Ильхама Алиева, бизнесменом Рустамом Гаджиевым. Деталями она поделилась в шоу «Кстати».

По словам Кибы, первая встреча будущей пары произошла благодаря ее подруге, которая является женой брата бизнесмена. «Она меня позвала на карнавал в Бразилию, потому что это была моя мечта детства. Подруга прилетела не одна, в составе большой компании. Там я и познакомилась с Рустамом. Точнее, не познакомилась, ведь ранее знала его. Просто там все у нас закрутилось», — рассказала она.

При этом собеседница ведущих отметила, что может давать мастер-классы, на которых будет учить девушек находить богатых мужчин. Однако, по мнению самой Кибы, обеспеченные поклонники находят ее сами.

Первые слухи о новом романе Кибы появились в феврале. Журналисты узнали, что после расставания с Лепсом девушка улетела в Бразилию, где она проводила время с компанией людей, приближенных к Алиеву. Позже Киба раскрыла личность нового возлюбленного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил Абрамовичу об отказе Киева уступать Донбасс

    Точность российских умных бомб показали со спутника

    Ушедший из России бренд объявил отзыв более миллиона машин по всему миру

    Испанец описал одну особенность жизни в России словами «не мог поверить, что это возможно»

    Пашинян задумал еще один способ сблизиться с ЕС

    В МИД России назвали Украину «криминальной империей»

    Лучшего судью Африки не пустили в США для работы на ЧМ-2026

    Раскрыты подробности массированной атаки ВСУ на Севастополь

    Бывшая невеста Лепса рассказала о знакомстве с новым возлюбленным

    Следователи раскрыли расстрелявшего на улице россиянина велосипедиста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok