Бывшая невеста Лепса рассказала о знакомстве с новым возлюбленным

Бывшая невеста Лепса Аврора Киба познакомилась с бизнесменом Гаджиевым в Бразилии

Бывшая невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба раскрыла подробности знакомства с новым возлюбленным, племянником президента Азербайджана Ильхама Алиева, бизнесменом Рустамом Гаджиевым. Деталями она поделилась в шоу «Кстати».

По словам Кибы, первая встреча будущей пары произошла благодаря ее подруге, которая является женой брата бизнесмена. «Она меня позвала на карнавал в Бразилию, потому что это была моя мечта детства. Подруга прилетела не одна, в составе большой компании. Там я и познакомилась с Рустамом. Точнее, не познакомилась, ведь ранее знала его. Просто там все у нас закрутилось», — рассказала она.

При этом собеседница ведущих отметила, что может давать мастер-классы, на которых будет учить девушек находить богатых мужчин. Однако, по мнению самой Кибы, обеспеченные поклонники находят ее сами.

Первые слухи о новом романе Кибы появились в феврале. Журналисты узнали, что после расставания с Лепсом девушка улетела в Бразилию, где она проводила время с компанией людей, приближенных к Алиеву. Позже Киба раскрыла личность нового возлюбленного.