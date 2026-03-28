Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:00, 28 марта 2026Ценности

Бывшая 20-летняя возлюбленная Лепса раскрыла личность нового избранника

Аврора Киба подтвердила роман с племянником Алиева Рустамом Гаджиевым
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева

Фото: @avrorakiba

Бывшая возлюбленная певца Григория Лепса — 20-летняя Аврора Киба — подтвердила слухи о своем новом романе после расставания с народным артистом РФ. В сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она опубликовала снимки с новым возлюбленным — племянником президента Азербайджана Ильхама Алиева Рустамом Гаджиевым.

На данный момент блогерша путешествует по Китаю. Среди фотографий из отпуска оказались также снимки с новым избранником. Одну из сторис с ним девушка также подписала с красным сердцем.

Ранее Аврора Киба заявила, что между ней и Лепсом был подписан контракт. Она пояснила, что их роман был лишь пиаром.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok