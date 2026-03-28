Бывшая 20-летняя возлюбленная Лепса раскрыла личность нового избранника

Аврора Киба подтвердила роман с племянником Алиева Рустамом Гаджиевым

Бывшая возлюбленная певца Григория Лепса — 20-летняя Аврора Киба — подтвердила слухи о своем новом романе после расставания с народным артистом РФ. В сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она опубликовала снимки с новым возлюбленным — племянником президента Азербайджана Ильхама Алиева Рустамом Гаджиевым.

На данный момент блогерша путешествует по Китаю. Среди фотографий из отпуска оказались также снимки с новым избранником. Одну из сторис с ним девушка также подписала с красным сердцем.

Ранее Аврора Киба заявила, что между ней и Лепсом был подписан контракт. Она пояснила, что их роман был лишь пиаром.