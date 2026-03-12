Аврора Киба сделала заявление о контракте с Лепсом

Бывшая невеста Григория Лепса Аврора Киба заявила, что у них был контракт

Бывшая возлюбленная певца Григория Лепса Аврора Киба заявила, что между ними был подписан контракт. Слова девушки приводит Super.ru.

«Молодая невеста» народного артиста с сарказмом заявила, что их роман был пиаром. «У нас с Гришкой просто полная совместимость по крови. Он попросил меня ходить рядом и быть донором в случае чего...» — заявила Киба с улыбкой.

Однако после Киба признала, что чувства между ними были искренними, просто паре не удалось построить гармоничные отношения. «Ладно, расскажу единственную правдивую версию: даже когда есть чувства, люди не всегда могут построить счастливые отношения», — добавила она.

В январе 2026 года 19-летняя девушка заявила о разрыве отношений с 63-летним Лепсом. Позже сам артист намекнул на причины их расставания фразой о том, что не позволит никому себя перевоспитывать.