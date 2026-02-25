Реклама

Экс-невесту Лепса заподозрили в романе с миллионером-племянником президента Азербайджана

Аврору Кибу заподозрили в романе с миллионером Рустамом Гаджиевым
Карина Черных
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Журналисты Shot заподозрили экс-невесту российского певца Григория Лепса Аврору Кибу в романе с миллионером-племянником президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сообщение появилось в одноименном Telegram-канале со ссылкой на источники.

Выяснилось, что 20-летняя девушка после расставания с 63-летним артистом недолго оставалась одна и в День святого Валентина улетела в Бразилию, где она проводила время с компанией людей, приближенных к Алиеву. По словам источников, Киба может состоять в романтических отношениях с 36-летним Рустамом Гаджиевым, который с 2012 года возглавляет первое коллекторское агентство в Азербайджане. В соцсетях мужчина регулярно публикует фото элитных автомобилей и кадры из путешествий.

Кроме того, авторы канала предполагают, что именно Гаджиев оплатил услуги тамады Ксении Собчак и других знаменитостей на вечеринке, устроенной в честь 20-летия бывшей возлюбленной Лепса.

Ранее сообщалось, что Киба потратила на празднование своего дня рождения около 30 миллионов рублей.

