Бывшая невеста Лепса потратила на празднование 20-летия около 30 миллионов рублей

Бывшая невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба потратила на празднование 20-летия около 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Празднование прошло в столичном рыбном ресторане, отмеченном звездой «Мишлен». Девушка арендовала полный зал и предоставила гостям закуски, безлимитный бар, праздничный ужин и торт от шеф-повара, что обошлось ей в 4,5 миллиона рублей.

В свою очередь, еще миллион рублей был отдан на фотозону, декор из живых цветов, аренду оборудования и оплату диджея, рилсмейкера и фотографов. Кроме того, до 25 миллионов рублей экс-избранница Лепса выделила на гонорары звезд. Среди них — выступившая в качестве тамады ведущая Ксения Собчак, комик Александр Ревва и певица Севиль.

Известно, что в списке гостей значились в том числе актриса Наталья Рудова, дочь народного артиста России Михаила Турецкого Эммануэль Турецкая и сын певицы Ирины Дубцовой Артем Черницын.

Ранее в феврале стали известны подробности расставания Лепса и Кибы.