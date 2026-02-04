Стали известны подробности расставания Лепса с молодой невестой

Певец Григорий Лепс расстался с молодой невестой Авророй Кибой еще в декабре

Народный артист России Григорий Лепс и его молодая невеста Аврора Киба расстались еще до Нового года. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на друзей бывшей возлюбленной певца.

По информации источника, пара распалась еще в декабре, хотя долгое время держала это в секрете.

«Они расстались еще в декабре, просто не объявляли публично. Во всяком случае, в декабре Аврора уже начала активно ходить в клубы», – сообщили журналистам друзья девушки.

В частности, известно, что на одной из вечеринок Киба флиртовала с 30-летним Владиславом Дубровским, ресторатором и основателем сети Royal Arbat. Впрочем, никаких романтических отношений между ними не сложилось.

Ранее невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба объявила о разрыве отношений с 63-летним певцом. Она уточнила, что расставание произошло на ноте благодарности и уважения.