Бывшая жена принца Эндрю начала скрыто шантажировать короля Карла III

Карл III стал жертвой шантажа бывшей жены бывшего принца Эндрю Сары Фергюсон

Сара Фергюсон, бывшая жена Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, брата короля Великобритании Карла III, начала скрыто шантажировать королевскую семью, надеясь получить пожизненное содержание в обмен на молчание. Об этом сообщает Closer Magazine.

По данным издания, 66-летняя Сара Фергюсон оказалась на грани финансового краха. По слухам, Сара хочет заключить сделку с монархом: она не будет публиковать скандальные мемуары и давать откровенные интервью в обмен на регулярные выплаты. Недавно стало известно, что она рассматривает предложение о съемках в документальном фильме за 1,75 миллиона долларов (около 154 миллионов рублей) и интервью с Опрой Уинфри.

Король готов пойти на сделку, опасаясь скандалов и обнародования семейных секретов. При этом, по данным инсайдера, принц Уильям и Кейт Миддлтон категорически против такого решения. Они считают, что сделка в ответ на шантаж создаст опасный прецедент, но Карл III якобы не прислушивается к их мнению. Наследник престола годами пытался убедить отца занять твердую позицию в отношении бывшего принца Эндрю и его семьи, но король не последовал его совету.

Ситуацию осложняет тот факт, что бывший принц Эндрю уже находится под следствием в связи со скандалом вокруг Джеффри Эпштейна и обвинением в коррупции. Официальных комментариев от Букингемского дворца пока не поступало. Сара Фергюсон из-за привычки к расточительству и дружбы с Эпштейном уже была фигуранткой нескольких скандалов. В 1990-е ее прозвали «герцогиней излишеств».

Ранее сообщалось, что Сару Фергюсон, почти семь месяцев скрывавшуюся после скандала с Джеффри Эпштейном, нашли на горнолыжном курорте в Австрии. 66-летняя герцогиня Йоркская все это время пряталась от общественности в шале стоимостью 2000 фунтов за ночь (около 230 тысяч рублей).