Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:09, 9 июня 2026Из жизни

Бывшая жена принца Эндрю начала скрыто шантажировать короля Карла III

Карл III стал жертвой шантажа бывшей жены бывшего принца Эндрю Сары Фергюсон
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Toby Shepheard / Reuters

Сара Фергюсон, бывшая жена Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, брата короля Великобритании Карла III, начала скрыто шантажировать королевскую семью, надеясь получить пожизненное содержание в обмен на молчание. Об этом сообщает Closer Magazine.

По данным издания, 66-летняя Сара Фергюсон оказалась на грани финансового краха. По слухам, Сара хочет заключить сделку с монархом: она не будет публиковать скандальные мемуары и давать откровенные интервью в обмен на регулярные выплаты. Недавно стало известно, что она рассматривает предложение о съемках в документальном фильме за 1,75 миллиона долларов (около 154 миллионов рублей) и интервью с Опрой Уинфри.

Король готов пойти на сделку, опасаясь скандалов и обнародования семейных секретов. При этом, по данным инсайдера, принц Уильям и Кейт Миддлтон категорически против такого решения. Они считают, что сделка в ответ на шантаж создаст опасный прецедент, но Карл III якобы не прислушивается к их мнению. Наследник престола годами пытался убедить отца занять твердую позицию в отношении бывшего принца Эндрю и его семьи, но король не последовал его совету.

Материалы по теме:
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса: как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса:как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
27 декабря 2021

Ситуацию осложняет тот факт, что бывший принц Эндрю уже находится под следствием в связи со скандалом вокруг Джеффри Эпштейна и обвинением в коррупции. Официальных комментариев от Букингемского дворца пока не поступало. Сара Фергюсон из-за привычки к расточительству и дружбы с Эпштейном уже была фигуранткой нескольких скандалов. В 1990-е ее прозвали «герцогиней излишеств».

Ранее сообщалось, что Сару Фергюсон, почти семь месяцев скрывавшуюся после скандала с Джеффри Эпштейном, нашли на горнолыжном курорте в Австрии. 66-летняя герцогиня Йоркская все это время пряталась от общественности в шале стоимостью 2000 фунтов за ночь (около 230 тысяч рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил Абрамовичу об отказе Киева уступать Донбасс

    Александр Петров высказался об отъезде из России

    Российскому региону предсказали погодное буйство

    Следствие занялось стоившим жизни россиянам взрывом на химическом производстве Петербурга

    В автошколах России появится еще один экзамен

    Россиянин доехал до Дубая на купленных за 57 тысяч рублей «Жигулях»

    В России призвали опередить Зеленского в его желании распорядиться деньгами Абрамовича

    Хазанову спасли жизнь в Израиле

    Агата Муцениеце показала внешность матери на фото

    Доллар на Украине побил исторический рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok