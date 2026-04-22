Жену бывшего принца Эндрю нашли на горнолыжном курорте в Австрии

Бывшую жену принца Эндрю нашли на курорте в Австрии после семи месяцев поисков

Бывшую жену Эндрю Маунбаттен-Вндзора Сару Фергюсон, почти семь месяцев скрывавшуюся после скандала с Джеффри Эпштейном, нашли на горнолыжном курорте в Австрии. Об этом сообщает Daily Mirror.

Бывшая супруга Эндрю, 66-летняя герцогиня Йоркская, все это время пряталась от общественности в шале стоимостью 2000 фунтов за ночь (около 230 тысяч рублей). Журналисты вычислили ее, когда она пыталась инкогнито прогуляться по альпийской деревушке.

Ее местоположение стало известно через несколько дней после того, как конгрессмен США официально потребовал, чтобы Фергюсон дала показания о своих связях с финансистом-педофилом Эпштейном. По словам инсайдера, пока она не планирует покидать свое австрийское убежище. «У нее нет немедленных планов уезжать. В этом месте есть все, что нужно для длительного пребывания», — сообщил он.

Двоюродный брат герцогини Мартин Баррантес объяснил, что она скрывается для того, чтобы защитить своих детей и внуков. По его словам, Фергюсон переживает трудный период и, возможно, совершила глупость, доверившись Эпштейну.

Ссылаясь на инсайдеров, СМИ ранее сообщали, что бывшая жена принца испытывает страх перед будущим, чувствует себя покинутой королевской семьей и отчаянно нуждается в деньгах. В связи с этим она якобы хочет перезапустить писательскую карьеру с помощью разоблачительных мемуаров, за которые требует аванс в размере миллиона фунтов (около 115 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что Сара Фергюсон решила сняться в документальном фильме о связях с Джеффри Эпштейном, в котором намерена рассказать «свою версию событий». Ее гонорар, по слухам, составит 1,75 миллиона долларов (около 154 миллионов рублей).