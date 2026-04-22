Жена бывшего принца Эндрю задумала рассказать правду о связях с Эпштейном за деньги

Жена принца Эндрю расскажет о связях с Эпштейном в документальном фильме

Сара Фергюсон, бывшая жена опального принца Эндрю, решила сняться в документальном фильме о связях с Джеффри Эпштейном, в котором намерена рассказать «свою версию событий». Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным издания, Фергюсон, которая в настоящий момент испытывает серьезные финансовые трудности, получила предложение о съемках от американских стриминговых платформ. Ее гонорар, по слухам, составит 1,75 миллиона долларов (около 154 миллионов рублей). Эти деньги ей пообещали за откровения о дружбе с финансистом-педофилом Эпштейном.

66-летняя герцогиня, по версии источника, разрывается между желанием заработать и опасениями за репутацию своих дочерей, принцесс Беатрис и Евгении, которые остаются членами королевской семьи. «Сара знает, что ей нужны деньги, и она открыта для подходящего предложения, но она также очень хорошо понимает, по какому канату она идет», — сообщил инсайдер журналистам.

Фергюсон, которая продолжает настаивать на том, что стала жертвой обстоятельств и ничего не знала о преступлениях Эпштейна, намерена рассказать правду и публично очистить свое имя. При этом она якобы обвиняет во всем бывшего мужа, отношения с которым в последний год стали особенно натянутыми.

Сама герцогиня в настоящее время скрывается, опасаясь возвращаться в США из-за растущего гнева вокруг дела Эпштейна. Американские законодатели уже потребовали, чтобы Фергюсон выступила перед Конгрессом, но она пока не ответила на это требование.

Ранее сообщалось, что крупные издательства предложили бывшей жене принца Эндрю написать откровенные мемуары о британской королевской семье. Королевский обозреватель Том Сайкс полагает, что в результате над монархией нависла угроза нового разоблачения. По его мнению, теперь ничто не мешает Фергюсон раскрыть любые дворцовые секреты.