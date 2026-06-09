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09:03, 9 июня 2026Ценности

Бывшая жена Венсана Касселя в откровенном виде снялась для российского бренда

Модель Тина Кунаки в купальнике снялась для российского бренда Lavarice
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lavarice_

Бывшая жена актера Венсана Касселя французская модель Тина Кунаки в откровенном виде снялась для российского бренда женского нижнего белья Lavarice. Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

На одном из размещенных снимков звезду запечатлели на дне бассейна в красном раздельном купальнике. Она сделала прогиб в спине, демонстрируя стройную фигуру, и согнула одну ногу. При этом стилисты распустили ее темные волосы.

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Известно, что упомянутый бренд купальников был основан в России в 2019 году, однако позже стал выходить на международный рынок.

В апреле молодая возлюбленная 59-летнего Венсана Касселя, бразильская модель Нара Баптиста, прогулялась топлес и восхитила фанатов. Манекенщица отдохнула в Сен-Тропе, Франция.

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