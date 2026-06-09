Человеку впервые пересадили свиные почки и печень

SCMP: Ученые впервые провели пересадку свиных почек и печени человеку

В Китае команда ученых впервые провела пересадку сразу нескольких органов свиньи пациенту с диагнозом «смерть мозга». Операция прошла во второй больнице при Медицинском университете Гуанси, сообщает South China Morning Post (SCMP).

53-летний мужчина получил печень и две почки свиньи. Органы функционировали почти пять дней, после чего исследование завершили в соответствии с пожеланиями семьи пациента. Это первый в мире случай одновременной ксенотрансплантации нескольких органов человеку.

До этого пересадки от свиней к людям ограничивались отдельными органами, так как мультиорганная трансплантация более сложная и повышает риск отторжения. Медики отмечают, что эксперимент доказал возможность ортотопической пересадки печени и двусторонней трансплантации почек от свиньи к человеку.

Специалисты подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования мультиорганной ксенотрансплантации и планируют новые испытания на пациентах с диагнозом «смерть мозга». По их словам, полученные данные создают основу для оценки применения метода в более широком контексте.

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