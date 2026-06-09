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17:36, 9 июня 2026Ценности

Декоратор смастерила необычный головной убор и восхитила стилиста Рогова в сети

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @vekovosne

Художник-декоратор, бутафор Анна Кузнецова смастерила необычный головной убор и восхитила стилиста Александра Рогова в сети. Ролик и комментарии опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом vekovosne разместила ролик, на котором продемонстрировала необычное изделие. На ее голове возвышалась массивная конструкция в виде горы, на которой стоят разноцветные дома.

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Пользователи сети оценили работу Кузнецовой в комментариях под постом. Среди них мастерство россиянки также отметил сам Рогов.

«Вау», «Замечательная легкая летняя панама», «На таких талантах держится наша земля!», «Что это за шедевр», «Шедеврально», «Какая вы умница», «В таких аксессуарах на любом кабриолете проезд должен быть бесплатным», — написали они.

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