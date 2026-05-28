Муж сшил жене сумку и покорил россиян

Муж блогерши Ольги сшил ей сумку и покорил россиян результатом. Процесс работы женщина опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом @olga.kupibag разместила ролик, на котором запечатлела супруга, создающего аксессуар из зеленой бархатной ткани. Затем Ольга продемонстрировала готовую сумку в виде сердца с золотой ручкой. «Столько взглядов ловила на сумке — не передать», — поделилась россиянка.

Пользователей сети восхитило изделие, о чем они написали в комментариях под постом. «Огнище прям», «Как красиво все выглядит!», «Обычно никакие сумки не нравятся в рилсах, эта восхитительная!», «Очень красиво», «Шикарный цвет», — высказались они.

Ранее в мае россиянка связала сумку из сыра и показала результат. Блогерша Ника из Санкт-Петербурга воспользовалась тремя упаковками сыра чечил и крючком для пряжи.