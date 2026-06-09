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08:38, 9 июня 2026Россия

Девятичасовой пожар разгорелся после взрыва у вокзала в Санкт-Петербурге

МЧС: Огнеборцы девять часов тушили пожар после взрыва у Финляндского вокзала в Петербурге
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал «МЧС Санкт-Петербурга»

Огнеборцы окончательно потушили пожар в ангаре неподалеку от Финляндского вокзала, что в Калининском районе Северной столицы. Подробности раскрыла пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга на платформе «Макс».

Уточняется, что ведомство 8 июня получило сигнал о возгорании на улице Минеральной в 17:44 по местному времени. Ликвидировали пламя до конца только спустя девять часов — в 02:56. Двое мужчин пострадали.

По информации МЧС, огонь распространился в ангаре размером 30х50 метров и охватил площадь в 400 «квадратов». На «пике» специалисты квалифицировали пожар как крупный. К его тушению привлекли 15 единиц техники и 64 человека личного состава, добавили в пресс-службе чрезвычайного министерства.

В понедельник, 8 июня, очевидцы сообщили о взрыве у Финляндского вокзала. Позднее выяснилось, что возгорание случилось на заводе. Двое человек пострадали, их госпитализировали. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело.

Так, журналисты «Фонтанки» узнали, что сотрудница вокзала перестала выходить на связь с родными и близкими после того, как произошло ЧП. По словам ее племянника, с тех пор дозвониться до тети невозможно.

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