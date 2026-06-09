Дмитриев: Население Германии устало от неудачных попыток исправить ошибочную политику

Население Германии устало от неудачных попыток властей страны исправить ошибочную политику. Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Немцы устали от упорных неудач в исправлении неправильной политики», — говорится в публикации.

Ранее в Германии состоялись многочисленные акции протеста против политики канцлера Фридриха Мерца. Организаторы митингов подготовили обращение к властям, получившее название «План из 11 пунктов». В частности, участники демонстраций потребовали отставки канцлера и организации досрочных парламентских выборов.