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09:47, 9 июня 2026Мир

Дмитриев прокомментировал протесты против Мерца

Дмитриев: Население Германии устало от неудачных попыток исправить ошибочную политику
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПротесты в Германии

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Население Германии устало от неудачных попыток властей страны исправить ошибочную политику. Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Немцы устали от упорных неудач в исправлении неправильной политики», — говорится в публикации.

Ранее в Германии состоялись многочисленные акции протеста против политики канцлера Фридриха Мерца. Организаторы митингов подготовили обращение к властям, получившее название «План из 11 пунктов». В частности, участники демонстраций потребовали отставки канцлера и организации досрочных парламентских выборов.

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