Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, опубликовала редкие кадры в честь 15-летия дочери Софии. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница разместила серию снимков, на которых ее наследница была запечатлена в разных периодах жизни. «С днем рождения, моя любимая доченька! Невероятно, сегодня тебе 15. Ты мое солнце и моя любовь. Будь самой счастливой! Лети высоко и дари миру свой свет. Бесконечно люблю тебя. Мама всегда рядом», — подписала звезда.

Поклонники восхитились сходством знаменитой матери и ее дочери. «Как похожа на маму», «Подрастает еще одна дива», «Какая красивая девочка», — написали фанаты.

В сентябре 2025 года 46-летняя Ани Лорак опубликовала фото в латексном костюме. Исполнительница позировала в бордовом облегающем наряде, который состоял из штанов с высокой посадкой и ультракороткой куртки.