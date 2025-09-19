Ценности
46-летняя Ани Лорак опубликовала фото в латексном костюме

46-летняя певица Ани Лорак опубликовала фото в откровенном костюме
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anilorak

Украинская эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала фото в откровенном образе. Публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает семь миллионов подписчиков.

На размещенном снимке 46-летняя исполнительница позировала в бордовом облегающем костюме из латекса, который состоял из штанов с высокой посадкой и ультракороткой куртки.

Помимо этого, звезда надела черный топ. Стилисты заплели волосы Лорак в длинные косы, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в сентябре 46-летняя Ани Лорак снялась в полупрозрачном комбинезоне. На одном из размещенных фото 46-летняя исполнительница предстала в черном полупрозрачном изделии, которое облегало ее фигуру.

