46-летняя Ани Лорак снялась в полупрозрачном комбинезоне

46-летняя певица Ани Лорак снялась в черном откровенном комбинезоне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Украинская эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) снялась в откровенном образе. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает семь миллионов подписчиков.

На одном из размещенных фото 46-летняя исполнительница предстала в черном полупрозрачном комбинезоне, который облегал ее фигуру.

Помимо этого, стилисты заплели волосы Лорак в длинную тугую косу, а визажисты сделали макияж в стиле смоки айс. Образ завершили серьги и кольца серебряного цвета.

В августе 46-летняя Ани Лорак вышла на публику в прозрачных штанах. Исполнительница предстала перед публикой на премии «Новая Волна» в черном удлиненном пиджаке и кружевном изделии.

