Ценности
20:28, 27 августа 2025Ценности

46-летняя Ани Лорак вышла на публику в прозрачных штанах

Певица Ани Лорак вышла на публику в прозрачных штанах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Украинская эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) вышла в свет в откровенном образе. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает семь миллионов подписчиков.

46-летняя исполнительница предстала перед публикой на премии «Новая Волна» в черном удлиненном пиджаке и прозрачных штанах из кружева в тон. Помимо этого, звезда надела обувь на каблуках.

В то же время в руках она держала букет белых роз. Лорак распустили прямые темные волосы и нанесли макияж в нюдовых оттенках.

В марте 46-летняя Ани Лорак показала фигуру в купальнике на пляже. Певица разместила снимок, на котором позировала на пляже в черном плавательном костюме с глубоким декольте.

