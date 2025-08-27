46-летняя Ани Лорак вышла на публику в прозрачных штанах

Певица Ани Лорак вышла на публику в прозрачных штанах

Украинская эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) вышла в свет в откровенном образе. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает семь миллионов подписчиков.

46-летняя исполнительница предстала перед публикой на премии «Новая Волна» в черном удлиненном пиджаке и прозрачных штанах из кружева в тон. Помимо этого, звезда надела обувь на каблуках.

В то же время в руках она держала букет белых роз. Лорак распустили прямые темные волосы и нанесли макияж в нюдовых оттенках.

В марте 46-летняя Ани Лорак показала фигуру в купальнике на пляже. Певица разместила снимок, на котором позировала на пляже в черном плавательном костюме с глубоким декольте.