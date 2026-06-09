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13:44, 9 июня 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал русскоязычный интернет помойкой

Мясников заявил, что в русскоязычном интернете публикуется много непроверенной информации
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал помойкой русскоязычный интернет в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». В выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим», он заявил, что в этом сегменте сети публикуется много непроверенной и опасной информации.

«Интернет — это помойка. Особенно русскоязычный сегмент, это просто помойка. И все это хорошо знают. (...) Написать можно все что угодно. Но никто не несет ответственность», — высказался Мясников.

Доктор добавил, что из-за непроверенной информации в интернете россияне стали выступать против вакцин, а также негативно относиться к статинам, прием которых может спасти жизнь.

Ранее Мясников призвал россиян не делать фетиш из одного анализа. Он посоветовал не сдавать кровь на содержание витамина D без необходимости.

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