Доктор Мясников назвал русскоязычный интернет помойкой

Мясников заявил, что в русскоязычном интернете публикуется много непроверенной информации

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал помойкой русскоязычный интернет в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». В выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим», он заявил, что в этом сегменте сети публикуется много непроверенной и опасной информации.

«Интернет — это помойка. Особенно русскоязычный сегмент, это просто помойка. И все это хорошо знают. (...) Написать можно все что угодно. Но никто не несет ответственность», — высказался Мясников.

Доктор добавил, что из-за непроверенной информации в интернете россияне стали выступать против вакцин, а также негативно относиться к статинам, прием которых может спасти жизнь.

Ранее Мясников призвал россиян не делать фетиш из одного анализа. Он посоветовал не сдавать кровь на содержание витамина D без необходимости.