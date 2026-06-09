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17:34, 9 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Допуск Абрамовича к переговорам по Украине объяснили

Политолог Бондаренко: Абрамович может быть услышан как переговорщик и в Киеве, и в Лондоне
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Допуск российского предпринимателя Романа Абрамовича к переговорам по урегулированию конфликта на Украине и его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским обусловлены его возможной степенью влияния на политиков. Такое предположение в комментарии «Ленте.ру» озвучил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Абрамович, видимо, имеет возможность быть услышанным и принятым и в Москве, и в Киеве, и в Лондоне, и в других местах. Роль крупного капитала никуда не исчезла

Олег Бондаренкодиректор Фонда прогрессивной политики

Бондаренко отметил, что Абрамович по-прежнему остается одним из самых значимых представителей российского крупного капитала. При этом политолог подчеркнул, что для успешного урегулирования конфликта контакты должны проходить на регулярной основе в третьих странах на уровне советников или других официальных лиц. Он также добавил, что привлечение бизнесмена к переговорам является странным на фоне регулярных обменов пленными и телами военнослужащих между Москвой и Киевом.

Если сейчас, на пятый год конфликта, переговоры идут через Абрамовича, это говорит о катастрофическом дефиците каких-то иных работающих каналов коммуникации. (...) Почему такого рода выезды должен совершать представитель бизнеса?

Олег Бондаренкодиректор Фонда прогрессивной политики

Ранее Зеленский заявил Абрамовичу в ходе личной встречи об отказе Украины уступать подконтрольные территории Донбасса. Политик подтвердил тайный визит предпринимателя в Киев.

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