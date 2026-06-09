Названа проблема для России из-за конфликта на Ближнем Востоке

«АвтоГрузЭкс»: Доставка грузов из Персидского залива в Россию подорожала в два раза

С момента начала операции Израиля и США против Ирана доставка в Россию сборных грузов из стран Персидского залива подорожала в два раза. Об этом говорится в обзоре ассоциации «АвтоГрузЭкс», логистических компаний ПЭК и «ПраймШиппингЭйдженси», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Ранее контейнерные перевозки проходили через порт Джабаль-Али в ОАЭ, но теперь приходится использовать порты Сухар в Омане и Джидда в Саудовской Аравии.

По словам президента «АвтоГрузЭкса» и совладельца и замдиректора ПЭК Вадима Филатова, оба новых порта не рассчитаны на такой объем контейнерных перевозок, который брал на себя порт в ОАЭ. В результате они оказались перегружены, контейнеры скапливаются, выгрузка и выдача осложняются.

В мае Джабаль-Али восстановил работу, но в основном им пользуются иранские суда, которые идут в Бендер-Аббас. При этом ставки по-прежнему остаются на повышенном уровне.

Так, стоимость морской перевозки 20-футового контейнера из Джабаль-Али в Бендер-Аббас в марте-мае выросла в 24 раза по сравнению со второй половиной февраля, до шести тысяч долларов, а 40-футового — в 20 раз, до 10 тысяч долларов, рассказал основатель «ПраймШиппингЭйдженси» Сердар Джумаев.

Тем не менее значительный объем грузов все равно продолжает идти через Иран, потому что даже с таким ростом ставок маршрут остается выгоднее, чем остальные.

По состоянию на начало июня итоговая стоимость доставки из ОАЭ в порт Новороссийска в мае выросла в 2-2,8 раза по сравнению с февралем, до 11-12 тысяч долларов для 20-футового контейнера и до 13-14 тысяч — для 40-футового. Сроки перевозки при этом выросли более чем в два раза, до 35 дней, а спрос на доставку сократился на 30 процентов.

По словам Джумаева, если Ормузский пролив полностью откроют, то доставка может подешеветь на 35 процентов, то есть все равно останется дороже, чем была до начала конфликта.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что проход иностранных судов через акваторию Ормузского пролива не будет бесплатным после его открытия.