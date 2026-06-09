Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:04, 9 июня 2026Экономика

Названа проблема для России из-за конфликта на Ближнем Востоке

«АвтоГрузЭкс»: Доставка грузов из Персидского залива в Россию подорожала в два раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Boy_Folio / Shutterstock / Fotodom

С момента начала операции Израиля и США против Ирана доставка в Россию сборных грузов из стран Персидского залива подорожала в два раза. Об этом говорится в обзоре ассоциации «АвтоГрузЭкс», логистических компаний ПЭК и «ПраймШиппингЭйдженси», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Ранее контейнерные перевозки проходили через порт Джабаль-Али в ОАЭ, но теперь приходится использовать порты Сухар в Омане и Джидда в Саудовской Аравии.

По словам президента «АвтоГрузЭкса» и совладельца и замдиректора ПЭК Вадима Филатова, оба новых порта не рассчитаны на такой объем контейнерных перевозок, который брал на себя порт в ОАЭ. В результате они оказались перегружены, контейнеры скапливаются, выгрузка и выдача осложняются.

В мае Джабаль-Али восстановил работу, но в основном им пользуются иранские суда, которые идут в Бендер-Аббас. При этом ставки по-прежнему остаются на повышенном уровне.

Материалы по теме:
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026

Так, стоимость морской перевозки 20-футового контейнера из Джабаль-Али в Бендер-Аббас в марте-мае выросла в 24 раза по сравнению со второй половиной февраля, до шести тысяч долларов, а 40-футового — в 20 раз, до 10 тысяч долларов, рассказал основатель «ПраймШиппингЭйдженси» Сердар Джумаев.

Тем не менее значительный объем грузов все равно продолжает идти через Иран, потому что даже с таким ростом ставок маршрут остается выгоднее, чем остальные.

По состоянию на начало июня итоговая стоимость доставки из ОАЭ в порт Новороссийска в мае выросла в 2-2,8 раза по сравнению с февралем, до 11-12 тысяч долларов для 20-футового контейнера и до 13-14 тысяч — для 40-футового. Сроки перевозки при этом выросли более чем в два раза, до 35 дней, а спрос на доставку сократился на 30 процентов.

По словам Джумаева, если Ормузский пролив полностью откроют, то доставка может подешеветь на 35 процентов, то есть все равно останется дороже, чем была до начала конфликта.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что проход иностранных судов через акваторию Ормузского пролива не будет бесплатным после его открытия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия потребовала вывести американское ядерное оружие из Европы

    Названа проблема для России из-за конфликта на Ближнем Востоке

    В Литве заявили о работе антидроновых систем в двух местах

    Вспышка кишечной инфекции произошла еще в одном российском лагере для детей

    По российском городу прошел смерч

    В России назвали ошибкой одно решение Германии по Украине

    Нобелевский лауреат придет на спектакль в Москву

    Образы в стиле кукол Bratz и Barbie стали трендом 2026 года

    В небольшом городе решили проблему летальных ДТП

    Симоньян ответила на вопрос об уводе Кеосаяна из семьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok