Эмигрировавшая в США солистка Little Big захотела вернуться в Россию

Участница Little Big Софья Таюрская захотела посетить летний Санкт-Петербург

Участница группы Little Big и возлюбленная музыканта Ильи Прусикина (признан Минюстом РФ иностранным агентом) Софья Таюрская заявила о желании посетить Россию. Соответствующий комментарий она оставила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артистка прокомментировала публикацию блогерши Анастасии Ивлеевой, которая выложила кадры с прогулки по улицам и набережным Санкт-Петербурга и поздравила подписчиков с началом лета.

«Боже, как же хочется летом в Питер!» — написала Таюрская.

Участники петербургской панк-рейв-группы Little Big уехали из России в США в 2022 году. После отъезда Прусикин жаловался на нехватку денег, а Таюрская — на то, что лишилась дома, работы, друзей и страны. Она также рассказала, что они с Прусикиным уехали всего с двумя чемоданами.