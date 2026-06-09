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12:11, 9 июня 2026Культура

Эмигрировавшая в США солистка Little Big захотела вернуться в Россию

Участница Little Big Софья Таюрская захотела посетить летний Санкт-Петербург
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Участница группы Little Big и возлюбленная музыканта Ильи Прусикина (признан Минюстом РФ иностранным агентом) Софья Таюрская заявила о желании посетить Россию. Соответствующий комментарий она оставила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артистка прокомментировала публикацию блогерши Анастасии Ивлеевой, которая выложила кадры с прогулки по улицам и набережным Санкт-Петербурга и поздравила подписчиков с началом лета.

«Боже, как же хочется летом в Питер!» — написала Таюрская.

Участники петербургской панк-рейв-группы Little Big уехали из России в США в 2022 году. После отъезда Прусикин жаловался на нехватку денег, а Таюрская — на то, что лишилась дома, работы, друзей и страны. Она также рассказала, что они с Прусикиным уехали всего с двумя чемоданами.

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