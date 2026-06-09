Эвелина Бледанс рассказала о живущем в Израиле сыне

Телеведущая Бледанс заявила, что ее 32-летний сын Николай живет в Израиле

Телеведущая Эвелина Бледанс рассказала о 32-летнем сыне Николае, живущем в Израиле. Подробностями она поделилась с корреспондентом ТВ Mail.

«Старший сейчас в Израиле. У них началась жара в прямом и переносном смысле. Он выбрал это место. Там у него друзья», — заявила Бледанс. Она также добавила, что предложила бы ему другое место для жизни, однако Николай выбрал именно Израиль.

Ведущая также пожаловалась, что редко видится с сыном, так как выезжать за границу трудно и небезопасно.

Ранее юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Израиле, высказался о тоске по дому. Он признался, что стал меньше скучать по Санкт-Петербургу, чем два года назад. При этом он добавил, что по-прежнему любит Россию.