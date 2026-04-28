17:34, 28 апреля 2026Интернет и СМИ

Уехавший в Израиль российский комик высказался о тоске по дому

Маргарита Щигарева
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный телеведущий и комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в Израиль, заявил, что перестал сильно тосковать по России и дому в родном Санкт-Петербурге. Об этом он написал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«За последние годы я прошел все стадии ностальгии по своему дому. Самая болезненная была два года назад», — отметил Шац.

Говоря об отношении к дому, юморист уточнил, что у него «все встало на свои места». По словам Шаца, сейчас он по-прежнему любит свой дом в России и вспоминает его, однако мысль о нем перестала быть навязчивой.

«Все мои воспоминания сейчас — это такой шарик с падающим снегом на книжной полке, который я иногда могу взять, полюбоваться немного и поставить обратно», — добавил комик.

Ранее сообщалось, что Шац подвел итоги четырех лет жизни в Израиле. Юморист заверил, что ему не на что жаловаться и с каждым годом он проще относится к своей жизни.

