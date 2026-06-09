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15:21, 9 июня 2026Наука и техника

Названы признаки скорого взрыва смартфона

How-To Geek: Чтобы не допустить взрыва смартфона, нужно следить за его батареей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: blackzheep / Shutterstock / Fotodom

Аномальный перегрев и вздутие задней панели смартфона могут быть признаками скорого возгорания или взрыва аппарата. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Журналист медиа Исмар Хрничевич рассказал о взрыве смартфона, который принадлежал его близкому родственнику. По словам специалиста, возгоранию и взрыву предшествовали определенные признаки, и назвал их. В первую очередь он отметил, что взрыв телефона может произойти только по причине выхода батареи из строя. При этом не каждая поломка аккумулятора обязательно сопровождается его возгоранием.

В материале говорится, что перед воспламенением батарея начинает хуже «держать» заряд и быстрее разряжаться. Также телефон начинает чаще нагреваться — даже при выполнении простых задач. «Это может указывать на начало теплового разгона — последний "предупреждающий звонок"», — объяснил Хрничевич.

Кроме того, смартфон с изношенной батареей может начать произвольно перезагружаться или выключаться. При этом девайс будет показывать, что уровень заряда аккумулятора достаточный для его работы. Наконец, батарея из-за химических процессоров может настолько увеличиться в размерах, что начнет выталкивать заднюю панель смартфона.

Ранее журналисты издания BGR рассказали, что быстрая зарядка способна ускорить смерть батареи смартфона. Они призвали пользователей следить, чтобы аппарат не перегревался, будучи подключенным к розетке.

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