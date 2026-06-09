Генерал ФСБ оценил шансы на выживание мужчины после подрыва авто в Балашихе

Генерал ФСБ Михайлов: У водителя не было шансов выжить после подрыва авто в Балашихе

У водителя автомобиля, которого подорвали в подмосковной Балашихе, не было шансов выжить, считает генерал Федеральной службы безопасности (ФСБ) в отставке Александр Михайлов. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Если мощность взрывного устройства, которое заложили под автомобиль, действительно составляла 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте, как пишут СМИ, шансов выжить у водителя не было, полагает отставной генерал ФСБ.

Эксперт предположил, что, скорее всего, СВУ закладывали в ночное время и в месте, где нет камер. Привели в действие устройство дистанционно либо оно сработало при зажигании двигателя — все зависит от того, какой был установлен взрыватель, сообщил он.

«Надо исходить из личности водителя. Либо это заказ, либо теракт. Криминалисты разберутся», — сказал Михайлов.

О взрыве в микрорайоне Авиаторов города Балашихи стало известно ранее 9 июня. Детонация устройства произошла около 5:30 по Москве, когда машина BMW X3 находилась в движении. Водитель получил множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Момент взрыва попал на видео. Возбуждено уголовное дело.

