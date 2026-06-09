Последствия взрыва машины в Подмосковье попали на видео

Сотрудники СК и криминалисты начали осмотр места взрыва машины в Балашихе

На месте подрыва автомобиля BMW X3 в Балашихе работают следователи и криминалисты. Последствия ЧП попали на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны поврежденные автомобили, ведется осмотр места экстренными службами.

Мощность взрывного устройства составила 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. Его заложили под водительское сиденье. Управлявший машиной 62-летний мужчина получил осколочное ранение груди со стороны спины.

О взрыве в микрорайоне Авиаторов города Балашихи стало известно ранее 9 июня. Сообщалось, что взрыв произошел около 05:30 мск, когда машина находилась в движении. Водитель получил множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Момент взрыва попал на видео. Возбуждено уголовное дело.