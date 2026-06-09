Глава ФСБ России назвал новые данные о числе террористических преступлений

Бортников: Число террористических преступлений в СЗФО со стороны Киева выросло втрое

Число террористических преступлений в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) выросло втрое с 2023 года. Об этом сообщил глава ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета, передает РИА Новости.

По его словам, Киев устраивает массированные атаки с использованием беспилотников, чтобы нанести максимальный ущерб экономике и обороноспособности России. Также украинские спецслужбы не прекращают попыток вовлечь россиян, особенно подростков и молодежь, в террористическую деятельность. Поэтому необходимо выработать адекватные меры реагирования на попытки противника совершать диверсионно-террористические акты, подчеркнул глава ФСБ.

Обстановка в СЗФО требует существенной корректировки по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, заявил Бортников.

В СНГ предотвратили более 2,5 тысяч террористических и экстремистских преступлений в 2025 году, сообщил глава Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев