В российском городе на дорогу обрушилась грязевая лавина

В Кемерове на дорогу обрушилась грязевая лавина

В Кемерове сошедшая на дорогу грязевая лавина перекрыла движение транспорта. О ситуации сообщает Сiбдепо.

Инцидент произошел на Притомском проспекте. Сильный ливень подмыл грунт, и с ближнего склона обрушился пласт земли. В результате грязевой поток хлынул на проезжую часть. Один из автомобилистов не успел вовремя затормозить и въехал в гору мокрого грунта. Как отчитались в местной администрации, на место происшествия выехали дорожники.

Ранее в Дагестане вблизи населенного пункта Тляцуда селевые потоки перекрыли дорогу республиканского значения. Из-за сильных ливней сель сошел в пяти местах на десятикилометровом участке трассы.

В Красноярске сель засыпал трехэтажный коттедж и забросил стоящий рядом ларек на край склона.