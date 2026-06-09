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18:22, 9 июня 2026Экономика

В российском городе на дорогу обрушилась грязевая лавина

В Кемерове на дорогу обрушилась грязевая лавина
Виктория Клабукова

Фото: Yaroslav Debelyi / Shutterstock / Fotodom

В Кемерове сошедшая на дорогу грязевая лавина перекрыла движение транспорта. О ситуации сообщает Сiбдепо.

Инцидент произошел на Притомском проспекте. Сильный ливень подмыл грунт, и с ближнего склона обрушился пласт земли. В результате грязевой поток хлынул на проезжую часть. Один из автомобилистов не успел вовремя затормозить и въехал в гору мокрого грунта. Как отчитались в местной администрации, на место происшествия выехали дорожники.

Ранее в Дагестане вблизи населенного пункта Тляцуда селевые потоки перекрыли дорогу республиканского значения. Из-за сильных ливней сель сошел в пяти местах на десятикилометровом участке трассы.

В Красноярске сель засыпал трехэтажный коттедж и забросил стоящий рядом ларек на край склона.

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