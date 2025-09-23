В российском городе сель разрушил коттедж и попал на видео

В Красноярске сель разрушил трехэтажный коттедж и попал на видео

В Красноярске селевой поток разрушил трехэтажный коттедж и отбросил павильон на край склона. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Kras Mash.

Земля на улице Никитина, 16, провалилась из-за прорыва трубы. В результате этого стоящий рядом ларек едва не улетел со склона на расположенные внизу здания. По информации канала, павильон стоял на коллекторе незаконно и демонтировать его должны были еще несколько лет назад. После провала доставать постройку пришлось при помощи двух кранов.

Кроме того, тот же сель засыпал трехэтажный дом. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно заметить, как поток грязи сносит кирпичный забор и заполняет собой участок. По словам хозяина по имени Валерий, после аварии, спровоцировавшей удар стихии, внутрь коттеджа через второй этаж полилась вода. Мужчина утверждает, что ущерб, нанесенный его имуществу, составляет несколько миллионов рублей. Он добавил, что водоснабжающая компания «КрасКом» не помогла ему устранить последствия ЧП. Сотрудники организации пригнали машину для откачки воды из здания, однако мощности для того, чтобы сделать это, было недостаточно.

