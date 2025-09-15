Футбольное поле внезапно провалилось под землю в российском городе

В Орске на школьном стадионе возникла огромная яма, земля обрушилась на парковку

В Орске часть футбольного поля внезапно провалилась под землю. Грунт обрушился на подземную парковку, пишет ORSK.RU.

Инцидент произошел на стадионе школы № 38. Недалеко от футбольных ворот возникла огромная яма — точный диаметр дыры неизвестен. Земля рухнула на подземную парковку, которая находится прямо под спортивным объектом.

По словам жителей российского города, пострадавших нет. Причины и другие обстоятельства случившегося пока не известны.

Годом ранее футбольное поле внезапно провалилось под землю в США. Инцидент произошел в в городе Олтон штата Иллинойс. Огромная яма образовалась на футбольном поле в парке Гордона Мура. Причиной случившегося стало оседание грунта в шахте, которая находится прямо под спортивным объектом. Уточняется, что шахта была действующей, но от обвала никто не пострадал.